Vakcinolog: Očkování proti covidu-19 bude třeba každoročně, bude kombinované

Očkování proti covidu-19 bude podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka zřejmě potřeba každý rok před očekávanou sezonou. V roce 2023 by už mohla být dostupná kombinovaná vakcína proti koronaviru a chřipce, řekl na dotaz ČTK. Očkovat se v ČR začalo před dvěma lety 27. prosince, dosud vakcinaci podstoupilo asi 65 procent populace. V současné době se podle mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba vyjednává o rozložení již objednaných dodávek vakcín, které mají do ČR přijít příští rok, do více let.

Třetina lidí podstoupila jedno posilující očkování, zhruba sedm procent i druhé. Mezi seniory nad 70 let, kteří byli od začátku epidemie označovaní jako skupina více ohrožená vážným průběhem nebo úmrtím, je očkováno přes 90 procent, polovina má jednu posilující dávku vakcíny, zhruba čtvrtina dvě. "Proočkovanost určitě není nadprůměrná ve srovnání s vyspělými, spíše západními státy Evropy. Zájem o očkování i přeočkování není takový, jaký bychom čekali, pokud se chceme přirovnávat k západní Evropě," uvedl Chlíbek.