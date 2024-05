Česko slavilo 20 let od vstupu do EU i Svátek práce

Česko si ve středu připomnělo dvacáté výročí vstupu do Evropské unie - 1. května 2004 se k evropskému bloku připojilo společně s dalšími devíti státy. Lidé slavili toto výročí na řadě míst země, připomněli si také 1. máj - Svátek práce. Mnohé politické strany využily stejně jako v minulosti 1. máj pro své mítinky, letos je navíc spojily s kampaní před blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Hlavně levicoví politici při té příležitosti připomínali odkaz Svátku práce pro současnost, jiní zase vstup Česka do Evropské unie přesně před 20 lety. Centrem Prahy prošli anarchisté i účastníci studentského majálesu, ve Zlíně se zase konal prvomájový průvod odkazující na baťovské tradice. Prvomájové demonstrace se odehrály v klidu, policisté museli řešit jen slovní konflikty mezi komunisty a jejich odpůrci na pražském Střeleckém ostrově. Na akci KSČM dorazilo několik odpůrců této strany. Někteří komunisté drželi rudé vlajky s nápisem KSČM nebo vlajky českého mírového hnutí. Jejich kritici, kteří stáli opodál oddělení policisty, se naopak vybavili vlajkami Evropské unie, Severoatlantické aliance, Spojených států či Ukrajiny. Jeden z nich pouštěl prostřednictvím megafonu písničky, například Modlitbu pro Martu, což u některých účastníků akce KSČM vyvolávalo nelibost.

Odpoledne na ostrově pořádali prvomájový piknik anarchisté, kteří pak vyrazili na průvod centrem Prahy. Na celou akci dohlíželi policisté, žádný vážný incident řešit nemuseli. Součástí oslav vstupu do Evropské unie bude na Střeleckém ostrově večer hudební festival United Islands of Prague. Dorazit má prezident Petr Pavel nebo ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z hnutí STAN.