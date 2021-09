Česko spadlo v žebříčku ekonomické svobody na 27. místo ze 165

Česká republika se umístila na 27. místě žebříčku ekonomické svobody ze 165 sledovaných států světa. Loni bylo Česko na 24. místě. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém v tiskové zprávě informoval Liberální institut. Nejsvobodnější zemí světa je nadále podle žebříčku Hongkong, naopak nejméně svobodná zůstala Venezuela. Index se zveřejňuje od roku 1996. Letos zveřejněné údaje vycházejí z dat roku 2019. Zpoždění je způsobeno tím, že je nutné počkat na údaje ze 165 zemí světa. Index se skládá z pěti ukazatelů, které se týkají velikosti státního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního obchodu nebo celkové regulace. Dalším faktorem je měnové prostředí dané země a inflační prostředí. "Loni došlo k mírně paradoxnímu výsledku, kdy index ekonomické svobody v Česku absolutně stoupl, ale v žebříčku si Česko pohoršilo, protože v jiných evropských zemích v absolutních číslech rostl rychleji.