ČR zůstala 17. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 ekonomik světa

Česká republika je 17. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. V revidovaném žebříčku se sice loni Česko umístilo na stejném místě, avšak absolutní skóre ekonomické svobody v Česku mírně kleslo. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser. Nejsvobodnějšími zeměmi světa jsou podle žebříčku Hongkong a Singapur. Nejlepší desítku uzavírají Švýcarsko, Nový Zéland, Dánsko, Austrálie, Spojené státy, Estonsko, Mauricius a Irsko uzavírají nejlepší desítku. Naopak nejméně svobodná zůstala Venezuela.

Další zajímavé příčky zaujímají například Japonsko (12.), Německo (25.), Itálie (44.), Francie (54.), Rakousko je na 33. místě, Slovensko na 54., Maďarsko na 57. a Polsko na 80. místě.