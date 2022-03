Inflace překročila 11 procent. Zvýšení je opravdovým šokem, říká analytik

Patrik Rožumberský | Foto: archiv Patrika Rožumberského

"Zatímco prolomení magické desetiprocentní hranice pro meziroční inflaci se všeobecně očekávalo, její zvýšení až nad 11 procent je opravdovým šokem. Pohled na cenový růst v jednotlivých skupinách spotřebního koše potvrzuje, že ke zdražování docházelo opět plošně. Nejen kvůli vyhrocené situaci na trhu s ropou má inflace pro nejbližší měsíce našlápnuto k dalšímu silnému růstu. I s předpokladem určitého zvolnění cenového růstu v druhé polovině roku je pravděpodobné, že letošní průměrná inflaci převýší 12 procent," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Nejvíc zdražilo bydlení, doprava i potraviny

Proti loňskému únoru nejvíce zdražilo bydlení, doprava i potraviny. Výrazně zdražují energie. Cena elektřiny se v meziročním srovnání zvýšila o víc než 22 procenta, cena zemního plynu o 28 procent. Více se platí také za teplo a teplou vodu, vodné, stočné i tuhá paliva. Pohonné hmoty zdražily téměř o třetinu, automobily o 10,5 procenta.

Ilustrační foto: Olga Štrejbarová, Český rozhlas

Za mouku a cukr lidé letos v únoru platili o čtvrtinu více než loni, ceny másla vzrostly o 30 procent. Pečivo podražilo o víc než 11 procenta, mléko, sýry a vejce o téměř o 9 procent, zelenina o osm procent a nealkoholické nápoje o sedm procent. Ceny masa ještě v lednu meziročně klesly o 0,9 procenta, v únoru ale už byly vyšší o téměř dvě procenta. V restauracích a kavárnách lidé zaplatili o 14 procent více než před rokem.

Analytici: Inflace ještě poroste, může překonat i 12 procent

Inflace ještě nedosáhla vrcholu a v dalších měsících dál poroste, což povede ke snížení kupní síly obyvatel a k poklesu tržeb obchodníků a spotřeby. V únorové inflaci se ještě nepromítl úplně dopad války na Ukrajině, kterou v Česku doprovází například výrazný nárůst cen pohonných hmot.

Ilustrační foto: ČT24

V březnu by tak mohla inflace dosáhnout 12 procent a stoupat i v dalších měsících. To by zároveň mohlo vést k tomu, že Česká národní banka nakonec zvýší základní úrokovou sazbu až na pět procent nebo i výše. Vyplývá to z vyjádření analytiků k dnešním údajům Českého statistického úřadu.



"I když inflace trhá rekordy, nejspíše ještě neřekla své poslední slovo. Ostatně každý vidí, jak se každým dnem zvyšují ceny pohonných hmot, které březnovou inflaci dotlačí až k 12 procentům. Takto silný růst cen samozřejmě nebudou moci v letošním roce reflektovat mzdy, a proto je třeba počítat s ještě rychlejším poklesem kupní síly obyvatel, který se posléze propíše i do tržeb obchodníků, spotřeby i HDP," uvedl hlavní ekonom Creditas Petr Dufek.

Pro Evropu se rýsuje stagflační scénář

Lukáš Kovanda | Foto: ČT24

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč upozornil, že nejen pro českou ekonomiku, ale i pro Evropu se obecně rýsuje stagflační scénář, kdy vysoké ceny energií a zřejmě i potravin potáhnou inflaci nahoru, zároveň ale budou mít nepříznivý vliv na reálné disponibilní příjmy v ekonomice, a tím na celkový výkon ekonomiky. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda očekává inflaci až 15 procent. "Záleží ovšem na vývoji válečného střetu a na závažnosti sankcí a ruské odvety za ně," uvedl Kovanda.



Kvůli inflaci může mírně stoupnout počet lidí, kteří nesplatí hypotéky, řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Mohlo by jít zhruba o dvě procenta lidí. Guvernér taky upozornil, aby si lidé kvůli slábnoucí koruně nenechávali velké množství peněz v cizích měnách v hotovosti - mohli by na tom totiž prodělat.