Česko stále balancuje na hraně recese. Rok 2023 byl těžký, lidé přišli o peníze, hodnotí uplynulé měsíce ekonom Petr Dufek

Petr Dufek | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Rok 2023 byl hodně těžký. Sáhl do peněženek každého občana v důsledku vysoké inflace, drahých energií a drahých potravin. Ale na druhou stranu jsme neskončili s deseti procentní nezaměstnaností, ani s nějakými brutálními sociálními nepokoji. Jak uvedl Petr Dufek, vysoká inflace vedla lidi k šetření a tržby v obchodech stále klesají.

Pětina domácností neušetří nic

"Když se podíváme na trend z měsíce na měsíc, tak zjistíme, že lidé nakupují méně a méně už více než dva roky. Čili tam je vidět velký ústup od rozvolnění po covidu a velké úspory. Ale otázkou je, jestli lidé spoří, nebo prostě jenom nemají peníze, protože my tu sice máme německé ceny elektrické energie, německé ceny řady potravin, některé potraviny jsou to dokonce dražší než v Německu, ale máme v průměru třetinové platy.

Čili automaticky to znamená, že naše kupní síla je mnohem menší, a za bydlení a za potraviny dáváme mnohem větší díl své výplaty. Proto jsme citlivější, proto reagujeme na celkové zhoršení podmínek, na ten neuvěřitelný růst cen energií, který zažíváme, ale i růst nájemného, vodného, stočného, v podstatě kam se podíváme. Proto šetříme, a část populace ani šetřit nemůže, protože nemá de facto z čeho. My jsme udělali v Creditas průzkum u kupní síly obyvatel a jejich chování z hlediska úspor. Zjistili jsme, že v podstatě polovina obyvatel dokáže šetřit maximálně 2000 korun měsíčně, tím myslím domácnosti. A pětina domácností neuspoří ani pětistovku, respektive neuspoří v podstatě vůbec nic, protože jim to jejich výplata nebo příjem jako takový neumožňuje."

Člověk může být středně příjmový, ale narostly mu energie, narostla mu hypotéka. On tak může mít relativně hodně peněz, ale stejně jako státní rozpočet má vysoké mandatorní výdaje.

"Přesně takto to funguje. Je dobře, že jste zmínila ty hypotéky, protože lidé, kteří si brali hypotéky před pěti lety, tak měli úrokové sazby někde kolem 2 procent. Po pěti letech, kdy se jim hypotéka refixuje za novou úrokovou sazbu, najednou platí na průměrné hypotéce o 8000 měsíčně víc. A to je samozřejmě hodně velký zářez do rodinného rozpočtu."

Až se rozběhne hypoteční trh, ceny půjdou nahoru

Právě s hypotékami souvisí trh nemovitostí. Zdá se, že zamrzl a nějak nerozmrzá, protože málokdo už si dnes může dovolit hypotéku vzít vzhledem k úrokům. Ukrojí mu to velikou část z jeho rozpočtu. Myslíte, že rozvolnění, které teď nastavila Česká národní banka, pomůže, že se ty hypotéky rozběhnou a tím pádem i hypoteční trh?

"Hypoteční trh se pomalu rozbíhá, řekl bych tak asi 5 nebo 6 měsíců. Největší krizi, kterou zažil, byl přelom loňského roku, a teď už je vidět, že každý měsíc těch hypoték je víc a víc. Lidé spoléhají na to, že úrokové sazby budou klesat, a oni si tu sazbu dokáží velmi rychle změnit. Takže tady si myslím, že je hodně velká sázka na to, že bude líp a lidé si v tomto směru věří. Na druhou stranu, jak se rozběhnou hypotéky, tak se zase rozběhnou i ceny nemovitosti.

My jsme zažili neuvěřitelné období, kdy nám vlastně za posledních 10 let ceny nemovitosti zdražily o více než 100 procent. To byl jeden z největších růstů cen nemovitostí v celé Evropě. Tím myslím byty a rodinné domy. Takže my jsme momentálně viděli, že se nám trh zastabilizoval, trochu nám zlevnily starší nemovitosti, a teď se nám to znovu rozjede a to bydlení bude zase o něco méně dostupné. To jsem ani nezmínil, že se vlastně téměř přestalo stavět. Developeři letos na jaře šlápli na brzdu, přestali rozvíjet nové projekty, a je vidět útlum bytové výstavby. Takže až si lidé půjdou třeba po Novém roce pro hypotéku, tak už budou vybírat z daleko menší nabídky bytů. A čím méně bude těch bytů na trhu, tak samozřejmě budou i automaticky dražší. Ostatně i Česká národní banka počítá s tím, že ceny nemovitosti v příštím roce porostou."

Výhrady mám, ale je dobře, že úsporný balíček existuje

Hlavním tématem letošního roku byl úsporný balíček.

"Já myslím, že balíček je dobrý proto, že vůbec je, že se vláda po dvou letech rozhodla něco začít dělat se státním rozpočtem. Ten schodek, který tam byl každý rok přes 300 miliard korun, a na který jsme si museli půjčovat, je neudržitelný. Takto nemůže hospodařit domácnost. My už jsme se dostali do situace, kdy si stát půjčoval na běžný provoz. To je, jako kdybyste si půjčovala na nájemné nebo na splátku hypotéky. Takto by žádná domácnost ani žádná firma nemohla fungovat. Ale ČR tak fungovala naprosto běžně a dva roky se tvářila, že to je vlastně v pořádku.

Takže konečně máme balíček. I když k němu mám spoustu výhrad, tak bych chtěl rozhodně pochválit ministerstvo práce a sociálních věcí, že se odhodlalo sáhnout i do důchodového systému, který je potenciálně velmi nebezpečný z hlediska vývoje státního rozpočtu v dalších letech."

Jak hodnotíte rozpočet na rok 2024?

"Já myslím, že ho budeme moct hodnotit teprve v příštím roce, až uvidíme, jak se ty daňové příjmy, které se tam namalovaly, začnou skutečně vyplňovat. Jestli firmy budou ještě více odvádět do státního rozpočtu z daně ze svého zisku, jestli se bude dařit vybírat windfall tax, jaká bude DPH, která letos s rozpočtem mává docela hojně. Je vidět, jak lidé šetří. Samozřejmě odvádějí ve svých nákupech nižší DPH. Zároveň vysoká inflace umožnila, abychom nejenom platili víc za zboží, ale de facto platili víc i státu za DPH. Stejně to platí u elektřiny. Když platíte dvojnásobek za MWh, tak automaticky to platí za DPH. A tam si myslím, že právě u té daně z přidané hodnoty bude ta největší slabina. Ten rozpočet není nijak ambiciózní. Schodek 252 nebo 254 miliard, to není žádný úspěch. Zvlášť když je ještě postavený na tom, že Státní fond dopravní infrastruktury, který obvykle v tom rozpočtu byl schovaný, si může půjčovat peníze bokem. Takže ono to ve skutečnosti může dopadnout ještě hůř."

Velkou neznámou roku 2024 budou ceny energií

A váš celkový výhled na rok 2024? Je optimistický, nebo naopak pesimistický?

"Já musím říct, že když dělám výhledy, tak jsem hodnocený jako pesimista, a výsledkem je, že jsem byl ještě takový optimistický pesimista, takže doufám, že to nedopadne i pro rok 2024. Já věřím tomu, že nám v lednu inflace výrazně poklesne. Ona už teď je vlastně z části jakoby statisticky nadhodnocená tím loňským přijetím energetického úsporného tarifu. Je to taková statistická hra. My máme fakticky inflaci někde pod šesti procenty, když si odmyslím tyto hrátky. Takže jak nám v lednu klesne inflace, přece jenom i ten tlak na peněženky českých obyvatel by měl výrazně zmírnit.

Velkou neznámou jsou samozřejmě ceny energií. Před koncem roku se rozehrála velká hra o poplatky, které jsou spojené s každou MWh, za kterou platíme, za distribuci, za různé systémové služby a za obnovitelné zdroje a podobné věci, tak tam si myslím, že je velká nejistota. Nikdo neví, jestli bude platit od Nového roku o 5 procent víc, nebo o 10 procent víc, nebo naopak dokonce bude platit méně. Ale v každém případě ta inflace by nám měla spadnout minimálně na 3 procenta. A to už je prostředí, ve kterém se dá fungovat. Věřím tomu, že se nám zlepší kupní síla obyvatel díky nižší inflaci. Ale tu ztrátu, kterou jsme tady zažili od roku 2019, ztratili jsme každý v průměru na svém příjmu reálně více než 10 procent, to jsme se nikdy v minulosti nezažili, tak to budeme dohánět alespoň tři roky, když to půjde dobře."