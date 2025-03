Česko žádá EK o účinnější řešení problémů s nelegální přepravou odpadů

Česko vyzývá Evropskou komisi, aby účinněji řešila problémy s nelegální přepravou odpadů. Při dnešním jednání v Bruselu to uvedl český ministr životního prostředí Petr Hladík. Česká republika je podle něj poslední dobou zahlcena nelegálně přepraveným odpadem, je proto potřeba zejména posílit spolupráci mezi členskými státy, zajistit větší koordinaci a efektivnější výměnu informací.

Česko, ale i některé další země čelí v současné době rostoucímu počtu případů nelegální přepravy odpadů, které podle Prahy představují vážnou hrozbu pro životní prostředí. "Zaprvé chceme jednu společnou databázi, abychom viděli, kdo například dostal pokutu nebo kdo čin podobného charakteru spáchal v zahraničí," řekl český ministr. "Zadruhé chceme, aby existovala jedna autorita. My dnes velmi dobře spolupracujeme například s bavorskými úřady, ale jen na německé straně funguje více jak 300 úřadů, které toto téma řeší," dodal. Češi proto navrhují, aby existovala jedna příslušná autorita - německá, rakouská, polská, francouzská či další - podobně jako je tomu v České republice.

"A poslední věc, existuje vize Evropské komise, jak digitalizovat a zjednodušit přeshraniční přepravu (odpadů), a my tlačíme na to, aby to bylo co nejrychleji a aby daný informační systém obsahoval co nejvíce informací v elektronické formě. Abychom si neustále neposílali papíry a opravdu jsme pokročili do 21. století," doplnil Hladík s tím, že jde o palčivý problém, který se týká celé řady zemí.