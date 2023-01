Česku chybí strategie boje s korupcí, nová vláda změnu nepřinesla, uvedla TI

Česku chybí dlouhodobá strategie omezování korupce, uvedla česká kancelář mezinárodní neziskové organizace Transparency International (TI), která dnes zveřejnila celosvětový index vnímání korupce za loňský rok. Česká republika se v něm umístila na 41. příčce ze 180 hodnocených zemí. Podle TI chybí českým politikům odhodlání přijímat systémové změny. Vláda Petra Fialy (ODS) v tomto ohledu žádnou výraznou změnu nepřinesla, uvedla Transparency International ČR (TI ČR).

Česká republika získala v dnes publikovaném srovnání 56 bodů ze 100 možných. To představuje dvoubodové zlepšení oproti předchozímu hodnocení, ale stále je to výsledek o osm bodů nižší než je průměr Evropské unie. Příčinou je podle TI ČR zejména dlouhodobě neřešená strategie omezování korupce v Česku, a to především ze strany politické reprezentace napříč spektrem. Z dlouhodobé perspektivy postupuje omezování korupce v ČR tempem dva kroky vpřed a dva kroky vzad. Většinu protikorupčních zákonů za poslední desetiletí podle ní zákonodárci schválili zejména díky evropské legislativě a tlaku mezinárodních organizací.

"Vládní koalice zatím nenašla odvahu na novelu zcela bezzubého zákona o střetu zájmů, její návrh na ochranu oznamovatelů je jen stínem skutečně efektivního řešení a velké naděje nevzbuzují ani slabé plány na regulaci lobbingu," dodal ředitel TI ČR Ondřej Kopečný.