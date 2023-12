Česku končí výjimka na dovoz ropných produktů z Ruska

Česku dneškem končí výjimka z embarga na dovoz ropných produktů s ruským původem. Ty české podniky dováží hlavně z největší slovenské rafinérie Slovnaft. Právě Bratislava požádala o prodloužení výjimky, česká vláda v tom Slovensko podpořila. Rozhodnutí o žádosti zatím nepadlo. Evropská rada by o tom měla hlasovat za týden. Podle ministerstva průmyslu a obchodu ale kvůli tomu problémy s nedostatkem paliv nehrozí. Do rozhodnutí rady bude Česko dovážet ropné výrobky z jiné než ruské ropy. Na cenách u čerpacích stanic by se to podle předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka příliš projevit nemělo.