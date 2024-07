Český pavilon pro Expo Ósaka bude nejvyšší dřevěnou stavbou v Japonsku

Český pavilon postavený pro výstavu Expo Ósaka 2025 bude nejvyšší dřevěnou stavbou svého druhu v Japonsku. Zástupci české strany museli během náročného procesu přesvědčit japonské úřady, že budova spirálovitého tvaru zvládne možné přírodní katastrofy. ČTK to řekl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška, který se dnes v areálu společnosti A2 Timber ve Veřovicích na Novojičínsku účastnil nakládání prvních kontejnerů s dřevěnou konstrukcí českého národního pavilonu.

V Japonsku mají pro dřevostavby v souvislosti například s hrozbou zemětřesení přísnější normy a omezenou výšku. Výrobní ředitel A2Timber Martin Povala uvedl, že na stavbu pavilonu bude využito okolo 1000 metrů krychlových dřeva. To z jejich výrobní haly a dalších míst v Česku putuje kamiony do Hamburku, odkud pak bude pokračovat lodí do Japonska. "Práce na stavbě by měly začít v polovině září. V polovině prosince bychom měli předávat štafetu kolegům, kteří na naši spirálu budou aplikovat prosklení," uvedl Povala. Z Česka nyní odjíždí prvních sedm z celkového počtu asi 50 kontejnerů.

Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale zejména českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními start-upy a talenty z regionů.