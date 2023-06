Český rozhlas natáčí autobiografii Karla Gotta, zpěvákův hlas vytvořila umělá inteligence

Autobiografie Karla Gotta Má cesta za štěstím, která vyšla ve své knižní podobě v roce 2021, bude mít rozhlasovou podobu. Na její přípravě pracuje Český rozhlas ve spolupráci s agenturou Karel Gott Agency. Rozhlas o tom informoval v tiskové zprávě. Četbu na pokračování odvysílá v létě stanice Český rozhlas Dvojka. Příběhy ze života nejúspěšnějšího českého zpěváka bude posluchačům předčítat herec Igor Bareš, rozhlas v projektu využije i hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí. Smlouvu o spolupráci podepsala zpěvákova manželka Ivana Gottová, která je zároveň jednatelkou agentury Karel Gott Agency, a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Když mě Český rozhlas s nápadem na zapojení Karlova hlasu do audioverze knihy oslovil, nevěřila jsem, že už by to dnešní technologie ve vysoké kvalitě umožňovaly. Doufám, že posluchači budou výsledkem nadšeni, stejně jako tým, který na projektu pracuje. A pevně věřím, že by byl z využití umělé inteligence nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace,“ uvedla Ivana Gottová. Hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí posluchači poprvé uslyší 13. července, v předvečer výročí jeho narozenin.