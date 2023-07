Karel Gott se vrací do éteru. Část jeho knihy Má cesta za štěstím namluvila umělá inteligence jeho hlasem

Autobiografická kniha Karla Gotta Má cesta za štěstím z roku 2021 získala unikátní zvukovou podobu. Zpěvákův hlas vytvořila umělá inteligence. A to díky Západočeské univerzitě v Plzni, která pracuje s technologií syntézy řeči už od 90. let, a společnosti SpeechTech. Poznáte rozdíl, až uslyšíte ukázku? Má umělá inteligence své limity? Kolik času strávil s projektem šéfrežisér Českého rozhlasu?

Karel Gott ve studiu Českého rozhlasu | Foto: Martin Kutil, Český rozhlas

"Prvotní idea byla, že v rámci 100. výročí Českého rozhlasu se nechceme ohlížet jenom do minulosti, ale rádi bychom vytvořili nějaký projekt, který se bude dívat směrem do budoucna, takže umělá inteligence se samozřejmě nabízela. A k čemu má rozhlas nejblíže, to jsou hlasy, takže tímto způsobem to vzniklo," přibližuje vznik projektu GOTT NAVŽDY ředitel Programu Ondřej Nováček.

A kreativní producent Českého rozhlasu Lukáš Sapík dodává.

Lukáš Sapík, kreativní producent projektu Gott navždy|Foto: Český rozhlas

"Když jsme se rozhodli, že se vydáme tímto směrem, tak jsme hledali materiál, který bychom tímto způsobem zpracovali, a nabízela se autobiografie velice známého člověka, který měl velkou spojitost s rozhlasem a zároveň už nebyl mezi námi, čili tu autobiografii nemohl načíst sám svým skutečným hlasem."

"Toho záznamu potřebujete poměrně hodně. My máme s Karlem Gottem natočeno 250 pořadů Zpátky si dám tenhle film. V každém dílu mluví 15 až 20 minut. Mysleli jsme si, kolik toho nemáme. Když jsme to dali firmě, která ten hlasový model vytvářela, tak se posléze ozvala, že by potřebovala ještě, že toho má málo," vzpomíná Ondřej Nováček.

A jaké je výsledek? Poznáte rozdíl, když si pustíte audio?

Dohromady mluví Gott dvě a půl hodiny

Šéfrežisér Aleš Vrzák strávil s přípravami projektu půl roku práce. Vysvětluje, jak přesně bude hlasová syntéza v jednotlivých dílech použitá.

Rozhlasový režisér Aleš Vrzák | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

„Jsou to většinou dva, někde tři odstavce. Je to kolem deseti procent každého dílu. Ale když to vynásobíte tím obrovským množstvím, tak vlastně máte dvě a půl hodiny čistého Karla Gotta."

Většinu knihy načetl herec Igor Bareš.

„V životě mě tohle to nenapadlo. Musím uznat, že Karel Gott měl život velmi pestrý, bohatý. Je to to největší, myslím rozsahem, co jsem pro rozhlas zatím natočil. Většina četeb bývá desetidílných, nebo patnáctidílných. Tahle ta četba má dílů téměř 75."

Posluchači uslyší celkem 49 vybraných kapitol. Celá autobiografie v kompletním znění vyjde na podzim jako audiokniha. Jak připomíná kreativní producent Lukáš Sapík, Gottův hlas vytvořený umělou inteligencí bude takovou třešničkou na dortu. Umělá inteligence tu však ukázala i své limity.

"Ta syntéza je zatím nedokonalá. My jsme tam měli větu, kdy měl ten hlas vytvořený umělou inteligencí říct, že se Karel Gott s někým potkal na večírku po TýTý. Měli jsme 60 verzí té věty a ani v jedné nedokázal ten hlas vytvořený tou umělou inteligencí říct TýTý. V šedesáti verzích řekl: Po večírku ankety té dlouhé ypsilon, té dlouhé ypsilon."

Jak zněl hlas Karla Gotta v průběhu let? | Foto: Český rozhlas

A jak vlastně umělý hlas vzniká?

"Můžeme zjednodušeně říct, že si rozsekal toho Karla Gotta na jednotlivá písmenka. Následně jsme mu zadali text, který jsme chtěli načíst, a on si zase ta písmenka poskládal do těch nových slov, která jsme po něm chtěli, ale to je opravdu velké zjednodušení," vysvětluje Lukáš Sapík.

Ivana Gottová: Karla fascinovaly nové technologie, projekt by ho nadchl

Kniha Cesta za štěstím | Foto: Český rozhlas

Vše proběhlo se svolením manželky Gotta, Ivany Gottové.

„Karlova oblíbená věta totiž byla: co by tomu řekli lidi. Ale protože Karel své fanoušky a přátele rád překvapoval a fascinovaly ho nové technologie a inovace, byla jsem vnitřně přesvědčená, že by ho tento projekt nadchl a podpořil by ho."

Tvůrčí tým projektu GOTT navždy | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

„Nikdy nikdo nic podobného tady zatím nedělá na této úrovni. Cítím jako úlevu, že se nám to po tom roce podařilo dotáhnout do konce, že to je kvalitní. Zároveň cítím napětí, protože Karel Gott má možná miliony fanoušků v téhle zemi, a každý to bude hodnotit. Ale přijde mi právě vzrušující, že tak trochu jsme se postavili osudu, tak trochu jsme vrátili Karla Gotta mezi nás," dodává ředitel Programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček.

Rozhlas si nechal vypracovat právní analýzu a sestavil obecná pravidla, jak s hlasovou syntézou zacházet. Řeší třeba to, že umělá inteligence nikdy nenamluví nic, co by daný člověk skutečně nevytvořil. Nesmí se nic vytrhávat z kontextu a použít pro jiné účely, a vždy musí být řečeno, že byl hlas vytvořen umělou inteligencí.