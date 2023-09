Čeští europoslanci: EK se dobře vypořádala s velkými krizemi, ale zní i kritika

Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové se vypořádala s velkými krizemi, které se staly během jejího mandátu. Shodují se na tom čeští europoslanci z různých politických frakcí. Kritizují však malý důraz Evropské komise na konkurenceschopnost, přílišné regulace, které se zavádějí v rámci zelené agendy, či na to, že projev byl málo konkrétní. Během mandátu se Evropská komise musela vyrovnat se dvěma velkými krizemi - pandemií covidu-19 a s válkou na Ukrajině. Podle europoslanců Luďka Niedermayera z TOP 09, Veroniky Vrecionové z ODS a Radky Maxové, která je členkou klubu socialistů a demokratů, dokázala EK na tyto krize dobře reagovat. Poslanci to řekli při setkání s novináři. Obdobný názor vyjádřili i další čeští zástupci v Evropském parlamentu. Podle jejich názoru se komisi například podařilo udržet jednotu členských států v reakci na ruskou invazi. "Na druhou stranu Komise nedokázala dostatečně rychle reagovat na nové skutečnosti, které jak covid- 19, tak i ukrajinská válka přinesly, a to je růst inflace a ekonomický pokles v celé EU," uvedla Dita Charanzová zvolená na kandidátce ANO. Od europoslanců zaznívají výtky, že Evropské komisi se nepodařilo zlepšovat stav hospodářství a konkurenceschopnost EU. Podle Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL musí být prioritou "snížení byrokracie a větší investice do inovací".