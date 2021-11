Čeští fotbalisté mají jisté play off o postup do Kataru

Čeští fotbalisté získali definitivu účasti v březnovém play off o postup na mistrovství světa v příštím roce. Po dnešní kvalifikační výhře Francie nad Kazachstánem 8:0 mají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého jistotu, že do baráže projdou nejhůře coby jeden ze dvou vítězů skupin Ligy národů.

Přímo na šampionát v Kataru postupují pouze první celky z kvalifikačních skupin, týmy na druhých místech čeká play off. Do něj se dostanou ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Češi po vítězství Walesu nad Bělorusem 5:1 klesli ve skupině E před úterním závěrečným zápasem s Estonskem na třetí místo, o play off ale už nepřijdou. Díky loňskému prvenství ve skupině B2 Ligy národů se dostali mezi dva postupující do play off. Stále ještě mohou v kvalifikaci obsadit druhou příčku, potřebují však nejen porazit Estonsko, ale zároveň doufat, že Wales prohraje s vítězem skupiny Belgií.