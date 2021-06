Čeští fotbalisté na Euru prohráli s Anglií, do osmifinále postupují ze třetího místa

Čeští fotbalisté na závěr základní skupiny mistrovství Evropy prohráli v Londýně s Anglií 0:1 klesli na třetí místo. Trenér Jaroslav Šilhavý ale hodnotí jejich vystoupení v základní části turnaje za povedené. Mužstvo podle něj postupem udělalo maximum, co mohlo. V osmifinále by si kvůli fanouškům přál hrát v Budapešti, kde by reprezentanti narazili na Nizozemsko. Druhým možným soupeřem je vítěz skupiny E. Zápas by se odehrál v Glasgow, kde už odehráli úvodní dva duely na šampionátu. O soupeři českého celku se rozhodne ve středu.