Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na utkání s Turky

Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na poslední utkání ve skupině mistrovství Evropy. Ve středu nastoupí v Hamburku proti Turecku a k postupu do osmifinále jim nejspíš bude stačit pouze výhra. V pondělí Češi trénovali bez Patrika Schicka. Reprezentační útočník je kvůli zranění lýtka v péči lékařů. Schickův start v zápase proti Turecku zatím ale nevyloučili. Čeští hráči se ale musí připravit i na to, že početní převahu v hledišti budou mít soupeřovi fanoušci. Svěřenci trenéra Ivana Haška nicméně věří, že bouřlivá a možná i nepřátelská atmosféra na stadionu v Hamburku utkání nerozhodne. "Hraje se o všechno a myslím, že atmosféra na stadionu v takový moment nerozhodne. Je to 90 minut, které rozhodnou o tom, jestli půjdeme dál, nebo ne. Myslím, že dění v hledišti na nás nebude mít žádný vliv. Myslím, že to tak vnímá i tým. Bereme to jako fakt, že to tak bude a jsme na to dobře připraveni," uvedl záložník Antonín Barák. "Budeme se muset vyrovnat s hodně bouřlivou atmosférou, kterou od tureckých fanoušků očekávám. Když sleduji tureckou ligu, vím, že je to tam úplně jiné. Bude to mít speciální náboj," řekl pro uefa.com český obránce Robin Hranáč.