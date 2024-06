Fotbalové Euro startuje, Češi mezi favority nepatří

Miliony fanoušků už čekají na hvizd rozhodčího, který zahájí zápas mezi Německem a Skotskem, kterým startuje fotbalové Euro. Hostitelství se letos ujalo Německo, které patří mezi největší fotbalové národy na světě a fanouškům nabídne 10 mohutných stadionů. Největším z nich je berlínský Olympiastadion, který poskytuje místa až pro 71.000 diváků. Právě tam se odehraje i finále turnaje, 14. července ve 21:00.

Mezi favority patří už tradičně národy jako Anglie, Francie, Španělsko nebo Portugalsko, které přivážejí do Německa světové fotbalové špičky včetně Kiliana Mbappého, Cristiana Ronalda nebo Juda Bellinghama. Překvapit by ale podle expertů a sázkových kanceláří mohli také Belgičané, Nizozemci nebo právě domácí Němci.

Naopak víra v české svěřence trenéra Ivana Haška je v Česku sporná. Ačkoliv se Čechům v přípravných zápasech dařilo, výkony nebyly příliš přesvědčivé. Národní výběr navíc hned na začátek turnaje čeká náročný zápas s Portugalskem. Zbylé zápasy ve skupině odehrají Češi proti Gruzíncům a Turkům.

Český fotbalový tým | Foto: Václav Pancer, ČTK

Podle komentátora Radiožurnálu Mirka Vašiče chybí českému týmu kreativní hráči, kteří by rozvíjeli hru a tvořili šance. „S čím má český tým dlouhodobý problém je hra třeba do zavřené obrany nebo vůbec ta ofenzivní činnost. Jsou tam hráči jako je Schick, což je naprostá elita v tom týmu, hlavně pokud jde o útočnou činnost, ale i on potřebuje podporu. Bohužel česká reprezentace má hrozně málo kreativních hráčů, nebo celkově ta souhra prostě není taková, jako když se člověk podívá třeba na Španělsko a podobně, kde ti kluci milují tu hru, milují balón, umí kombinovat, technická vyspělost je obrovská. Česko nemá prostě moc konstruktivních hráčů,“ říká.

Česká fotbalová reprezentace je navíc nyní pod tlakem kvůli úspěchu českých hokejistů, kterým se podařilo na domácím mistrovství světa vybojovat zlatou medaili. Mirko Vašič k situaci dodává: „Tak to je další věc, která teď bude hodně důležitá pro fotbal jako takový, protože všichni mají v paměti vítězství hokejistů na mistrovství světa, ale to bylo doma, taky se od nich před turnajem moc nečekalo, třeba po přípravných zápasech, tak snad to bude podobné. Je tam jediný rozdíl, a to že na Euru už vám samozřejmě nikdo nepřijede z nějaké kvalitní soutěže nebo někdo, kdo by ten tým ještě vylepšil.“

Patrik Schick | Foto: David Taneček, ČTK

Trenér výběru Hašek je však přesvědčen, že postavil dobrý tým. Uvedl, že cílem na Euru je postup ze skupiny, ale že celý svůj tým skládá především pro mistrovství světa, na které by se chtěl probojovat. Ve své sestavě se může spolehnout například na hráče z anglického West Hamu Tomáše Součka a Vladimíra Coufala nebo na Patrika Schicka z mistrovského Leverkusenu. Do výběru se ale dostalo i poměrně hodně hráčů z domácí ligy v čele s Ladislavem Krejčím, Janem Kuchtou nebo Robinem Hranáčem. První zápas ve skupině hraje Česko v úterý 18.6 od 21:00.