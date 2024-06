Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství Evropy s Tureckem a šampionát pro ně skončil

Čeští fotbalisté v závěrečném třetím utkání skupiny F na mistrovství Evropy v Německu v dlouhém oslabení podlehli Turecku 1:2 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Svěřenci trenéra Ivana Haška hráli v Hamburku v klíčovém duelu na turnaji od 20. minuty bez vyloučeného záložníka Antonína Baráka. Český tým se s mistrovstvím rozloučil s bilancí dvou porážek a remízy a ve skupině obsadil s jediným bodem poslední čtvrté místo. Na úvod turnaje prohrál s Portugalskem 1:2 a poté remizoval s Gruzií 1:1. „Samozřejmě, že je to neúspěch, když nepostoupíte ze skupiny. Asi klíčem byl rozhodující zápas s Gruzií, který jsme měli vyhrát, kde jsme byli lepší. Měli jsme spoustu střel, příležitostí, ale nedotáhli jsme to. Takže tam bych hledal příčinu toho neúspěchu, že jsme nepostoupili ze skupiny,“ konstatoval reprezentační trenér Ivan Hašek.

Čeští fotbalisté nepostoupili na mistrovství Evropy ze skupiny počtvrté v historii. Už po třech zápasech skončili také v letech 2000, 2008 a 2016. V prvních dvou případech dokázali jednou vyhrát, před osmi lety ve Francii i letos v Německu si připsali jedinou remízu.