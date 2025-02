Čeští krajané si 4. února připomněli Den Čechů v zahraničí, letos poprvé mohou volit korespondenčně

Čeští krajané po celém světě si v úterý popáté připomněli Den Čechů v zahraničí. 4. únor byl v roce 2021 schválen vládou jako významný den, který připomíná krajany z Čech, Moravy a Slezska, žijící v cizině. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.) u této příležitosti poděkoval všem krajanům, kteří po celém světě udržují českou kulturu, jazyk a tradice. „Dnešní den připomíná všechny aktivity, které děláte. Ať už je to spolková či kulturní činnost, nebo třeba činnost českých škol, kdy se naše kultura, jazyk, historie předává dalším generacím. A za to bych vám chtěl především poděkovat,“ uvedl ministr na síti X. Připomněl, že letos poprvé mohou krajané volit do Poslanecké sněmovny korespondenčně - pohodlně a odkudkoliv z ciziny. Podrobnosti najdou na webu ministerstva zahraničí.

Datum si vybrali sami krajané jako vzpomínku na 4. únor 1628, kdy Jan Amos Komenský opustil svou vlast a strávil mnoho let v zahraničí.

K českému původu se podle odhadu Ministerstva zahraničních věcí ČR ve světě hlásí kolem 2,5 milionu lidí. Více než polovina z nich jsou občané USA. Početné jsou české komunity v Kanadě a Argentině. V Evropě je to Velká Británie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Itálie a samozřejmě Slovensko. Historické komunity se silnou českou vazbou žijí v Chorvatsku, Rumunsku a na Ukrajině. Za posledních deset let narostl počet českých škol v zahraničí z několika jednotek na více než 100.