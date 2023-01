Čeští vojáci odletěli na misi do Pobaltí

Čeští vojáci z pardubického letiště odletěli do Pobaltí. Vojenský speciál je transportoval do Litvy a Lotyšska. Na palubě letadla cestovali vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany a příslušníci 15. ženijního pluku. Na misi stráví šest měsíců. Novinářům to řekla Vlastimila Cyprisová z oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu Armády ČR. Chemici vystřídají na základně v Rukle strakonické protiletadlovce, kteří jsou v Litvě nasazeni pod německým velením od července 2021. Jde o jejich první nasazení v alianční misi předsunutá přítomnost eFP (Enhanced Forward Presence). "Úkolem čety chemické ochrany o síle osmi desítek osob bude provádět ve prospěch mezinárodního bojového uskupení radiační a chemický průzkum, odběry vzorků a dekontaminaci osob i techniky," uvedl velitel úkolového uskupení Vilém Čejka. Podle něj je v Pobaltí náročné prostředí. Především jde o výcvikovou misi s koaličními partnery, aby byli vojáci připravení na jakoukoliv situaci, dodal. Chemici budou využívat dekontaminační vozidla, postřikové rámy a Land Rovery pro radiační a chemický průzkum. Techniku vyslali do Litvy po železnici minulý týden.