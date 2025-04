Čeští vojáci se v Mauritánii potýkají s pouští i náboženskými odlišnostmi

Výzvy v podobě pouštního terénu a velkých veder či jazykových a náboženských odlišností, ale také radost z výrazného pokroku mauritánských vojáků během pár měsíců přináší českým speciálním silám výcvik vojáků v západoafrické Mauritánii. Českým médiím to v Nuakšottu řekl velitel české jednotky. V pětimilionové zemi, která je zhruba 13krát větší než Česko, působí od letošního ledna necelá dvacítka českých vojáků. Mandát pro maximálně 30 příslušníků českých ozbrojených sil je stanoven do konce roku 2026 a do té doby mají vybudovat speciální jednotku mauritánské armády, která bude schopna čelit teroristickým hrozbám, zločineckým skupinám a také bránit vlivu nepřátelských sil v oblasti Sahelu, konkrétně Rusku. O jeho vlivu v regionu v pondělí při své návštěvě Mauritánie mluvil i český prezident Petr Pavel, podle něhož například ruská bývalá Wagnerova žoldnéřská skupina "místo, aby potírala terorismus, tak spíše přispívá k destabilizaci". Týká se to i sousedního Mali, odkud každý měsíc do Mauritánie, která podle českých diplomatů zůstává ostrovem stability a prakticky nejdůležitějším spojencem Západu v regionu, prchají tisíce lidí.