Čeští výrobci by mohli po nástupu Trumpa stále více uvažovat o výrobě v USA

Čeští výrobci by mohli po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa stále více uvažovat o výrobě v USA. Hrozit může i přesun výrob z Česka. Ve Spojených státech budou mít výrobci levnější energie, nižší administrativní zátěž a vyhnou se clům, o jejichž zavedení Trump uvažuje. ČTK to dnes řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Objem exportu z ČR do USA podle něj nyní činí zhruba 130 miliard korun ročně.

Klíčové pro konkurenceschopnost výrobců v ČR a v Evropě jsou podle Daňka ceny energií. "Ceny elektřiny a plynu jsou již nyní v USA násobně nižší než v Evropské unii a v ČR. S nástupem nového prezidenta se dá očekávat další zvětšení rozdílu. Hrozí tím další ztráta konkurenceschopnosti evropských i českých výrobců," uvedl Daněk. Poznamenal, že kvůli vysokým cenám energií jsou již v problémech energeticky náročné obory jako hutnictví, slévárenství, sklářství.

Evropská unie proto podle něj musí zrevidovat a rozvolnit svou zelenou politiku, která negativně dopadá na průmysl, především na výrobu automobilů.