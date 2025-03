ČEZ jedná s Rolls-Royce o výstavbě až dvou továren na jaderné moduly v Česku

V Česku by v budoucnu mohly vzniknout až dvě továrny na moduly pro malé jaderné elektrárny. Společnost ČEZ o tom nyní jedná s britskou firmou Rolls-Royce SMR, s níž loni uzavřela strategické partnerství. Na tiskové konferenci k loňským výsledkům polostátní firmy to uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. První blok by měl vzniknout v první polovině 30. let v Temelíně. Společnost zároveň pokročila také v přípravě modulárního reaktoru v Tušimicích. ČEZ se se společností Rolls-Royce SMR dohodl na strategické spolupráci při vývoji modulárních reaktorů loni na podzim. ČEZ postupné převezme zhruba pětinový podíl britské firmy, za který zaplatí několik miliard korun. Spolupráce počítá s tím, že ČEZ se bude přímo podílet na vývoji nové technologie modulárních reaktorů i na jejich výrobě v globálním měřítku. Technologii modulárních reaktorů od Rolls-Royce SMR chce v budoucnu ČEZ využívat i v Česku. "Probíhá jednání s Rolls-Royce SMR o výstavbě až dvou továren na moduly SMR v České republice. To s sebou přinese další pracovní místa a pozitivní přínos pro Českou republiku," řekl Beneš.