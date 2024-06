ČEZ předal nabídky Francouzů a Korejců na stavbu jaderných reaktorů vládě

Energetická skupina ČEZ, která má na starosti jaderný tendr, předala vládě nabídky, které obdržela na stavbu až čtyř jaderných bloků v Česku. Závazné nabídky ke konci dubna podaly dvě společnosti, francouzská EDF a korejská KHNP. Vláda by podle dosavadního harmonogramu měla o vítězi rozhodnout během července, o konečném počtu nově stavěných reaktorů by mělo být jasno až na konci srpna.

Jeden nový jaderný blok by měl vzniknout v Dukovanech do roku 2036. Při větší výstavbě by mohly v Dukovanech vyrůst až dva a další dva v druhé elektrárně v Temelíně. Projekt nových reaktorů by měl být největší investicí Česka v novodobé historii, podle dřívějších prohlášení vlády by měl jeden jaderný blok vyjít na více než 160 miliard korun. Konkrétní ceny však známy nejsou. Podle některých ekonomů by ale stavba čtyř reaktorů mohla státní rozpočet stát přes dva biliony korun.