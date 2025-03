ČNB loni měla rekordní zisk přes 151 miliard

Česká národní banka (ČNB) loni vykázala rekordní zisk 151,4 miliardy korun, meziročně se zvýšil o 96,3 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření centrální banky, kterou představili guvernér ČNB Aleš Michl a člen bankovní rady Jan Kubíček. Loňský zisk použije ČNB k pokrytí části kumulované ztráty z minulých let. Ke konci loňského roku tato kumulovaná ztráta dosahovala 432 miliard korun. Ke zvýšení zisku přispěly meziročně nižší náklady na provádění měnové politiky, které klesly o 42,5 miliardy korun na 144,9 miliardy korun. Byl to důsledek snížení úrokových sazeb s ohledem na slábnoucí inflaci. Hospodaření ČNB také prospělo oslabení koruny vůči dolaru a euru, když díky tomu výnosy z kurzových rozdílů vzrostly o 99,1 miliardy korun na 137,2 miliardy korun. Výnosy devizových rezerv meziročně klesly o 45,8 miliardy korun na 160,9 miliardy korun.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na to, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu.