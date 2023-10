Číslo mobilu místo čísla účtu. ČNB spustila registr umožňující jednodušší způsob posílání peněz

Pokud dnes chtějí lidé v Česku někomu poslat peníze, musí znát jeho účet. Nově ale bude stačit znát jen telefonní číslo. Česká národní banka spustila v pondělí registr, který umožní bankám zprovoznit službu, kdy pro poslání peněz bude stačit číslo mobilu příjemce. Nový systém by měl podle centrální banky zjednodušit převádění peněz mezi lidmi.

Registr plateb umožní párovat čísla účtu s telefonními čísly. Banky do něj mají přístup od 30. října, lidem, kteří o službu projeví zájem, by měla být dostupná v listopadu. Platby na kontakt budou moci přijímat klienti zapojených bank, kteří se ke službě u své banky aktivně přihlásí a spárují své telefonní číslo s číslem svého bankovního účtu.

Inovace nejen, že zjednoduší a zrychlí platební styk, ale měla by také napomoci k omezení chyb, kterých se někdy klienti dopouštějí při nesprávném vyplnění čísla bankovního účtu nebo kódu banky a odeslané peníze tak v horším případě mohou skončit na jiném účtu.

K jednomu číslu účtu bude možné přiřadit několik telefonních, například pro rodinu, která využívá společný bankovní účet. Naopak k jednomu telefonnímu číslu bude možné přiřadit pouze jeden účet. Pokud má majitel telefonního čísla více bankovních účtů, bude si muset při registraci vybrat, který zvolí pro příjem plateb na kontakt.

Při posílání peněz by se mělo plátci ještě před odesláním platby vždy zobrazit název účtu příjemce, zpravidla jméno a příjmení. V rámci Platby na kontakt bude možné posílat peníze pouze v rámci České republiky. Maximální limit pro jednu platbu je stanoven na pět tisíc korun.

Podle odborníků může být služba také řešením pro obchodníky, kteří nechtějí přijímat platební karty a měli dosud jen omezené možnosti, jako například vygenerování platby na místě do QR kódu. Bank, které Platbu na kontakt podporují, je zatím devět.

Maximální zabezpečení

ČNB na přípravě služby spolupracovala s Českou bankovní asociací. Podle asociace bude platba úplně stejně zabezpečená, jako když se posílá z účtu na účet. Také centrální banka slibuje maximální zabezpečení systému. „I s ohledem na kybernetické útoky na finanční instituce v České republice klademe nejvyšší důraz na zabezpečení všech plateb,“ uvedla ČNB.

Doporučuje, aby lidé posílali peníze vždy pouze těm příjemcům, které znají a kterým důvěřují. Klienti by měli být zejména obezřetní při nevyžádaných žádostech o peníze, které mohou být podvodné. ČNB varovala, že se zrychlováním plateb se také zkracuje doba, za kterou mohou lidé o své peníze přijít.

Podobné služby už fungují v zahraničí – například v USA, Lotyšsku nebo také na Slovensku. Bankovní asociace očekává, že si služba brzy získá značnou popularitu i v Česku. Připomíná, že podle průzkumu agentury Ipsos víc jak polovina (53 %) lidí ji vnímá jako přínosnou novinku. A skoro polovina (45 %) respondentů by chtěla Platbu na kontakt využívat. Do budoucna by navíc bylo možné kontakt rozšířit třeba i o e-mail.