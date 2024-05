ČNB masivně nakupuje zlato. Česko bylo za 1. čtvrtletí páté na světě

Česko bylo za první čtvrtletí letošního roku na pátém místě na světě v nákupech zlata. Česká národní banka (ČNB) ho nakoupila pět tun, loni za stejné období skončila šestá se dvěma tunami. Centrální banky byly už tradičně největšími nákupčími zlata vůbec. Světová rada pro zlato (WGC) to uvedla ve svém dokumentu, který shrnuje první letošní kvartál na světovém trhu se zlatem. Centrální banky vytvořily nový rekord, když nakoupily 290 tun zlata, loni ve stejném období to bylo 228 tun. Stabilně vysoká poptávka centrálních bank a retailových investorů přináší podle rady další prostor pro nárůst ceny zlata v letošním roce.

Česká národní banka začala ve větší míře nakupovat zlato v roce 2022. Ke konci roku 2022 ho měla v rezervách 385.000 troyských uncí, tedy zhruba 11,97 tuny. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti opakovaně uvedl, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit ke 100 tunám zlata. Zlato by potom představovalo zhruba pět procent celkových devizových rezerv ČNB. Podle něj by takový objem zlata zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.