ČNB by mohla mít část rezerv v bitcoinech, řekl Financial Times guvernér Michl

Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu Kč), podíl až pět procent. Michl to řekl v rozhovoru s listem Financial Times (FT). Dodal, že je "velmi pravděpodobné", že banka příští týden sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu.

"Pro diverzifikaci našich aktiv se bitcoin zdá být dobrý," řekl Michl. Dodal, že bitcoin bude mít tendenci posilovat i bez podpory amerického prezidenta Donalda Trumpa, protože pro mnoho lidí je alternativní investicí. ČNB by se tak podle FT zřejmě stala první západní centrální bankou o které je známo, že má v rezervách kryptoměny.

Bitcoin tento měsíc, po složení přísahy Trumpem, stoupl na nový rekord, když jeho cena přesáhla hranici 109.000 dolarů. Loni se hodnota bitcoinu více než zdvojnásobila díky schválení burzovně obchodovaných fondů americkým regulátorem a naději, že Trump zmírní regulační překážky.