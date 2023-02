ČNB vydá pamětní minci připomínající olomouckého arcibiskupa Matochu

Česká národní banka (ČNB) ve středu vydá pamětní stříbrnou minci s nominální hodnotou 200 korun k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy olomouckým arcibiskupem. V prodeji bude 30.000 kusů mince vyrobené podle návrhu akademické sochařky Marie Šeborové. ČNB o tom informovala v tiskové zprávě. Mince o hmotnosti 13 gramů jsou vyrobené ze slitiny stříbra a mědi a pro ČNB je vyrazila Česká mincovna. Do prodeje je centrální banka nabízí ve dvou provedeních, která se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. Nominální hodnota 200 korun není shodná s cenou pamětní mince. Ta bude vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra či náklady spojené s výrobou. Josef Karel Matocha se narodil 14. května 1888, olomouckým arcibiskupem se stal 23. března 1948. Od roku 1950 až do své smrti byl komunistickým režimem internován ve své rezidenci, bez možnosti vycházet, bez zpráv o dění za zdmi Arcibiskupského paláce a pod stálým dohledem a nátlakem komunistické Státní bezpečnosti (StB). Zemřel kvůli nedostatečné lékařské péči 2. listopadu 1961. Od prezidenta Václava Havla obdržel v roce 1999 in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Mince připomínající arcibiskupa Matochu je druhá pamětní mince, kterou letos ČNB vydala. Podle emisního plánu letos plánuje ještě vydání dalších tří stříbrných dvousetkorun, stříbrnou pětisetkorunu s motivem automobilu Tatra 603 nebo zlaté pětitisícikoruny s motivy Kroměříže a Hradce Králové. Nejbližší další vydávaná mince bude v květnu stříbrná dvousetkoruna k výročí zahájení vysílání Československého rozhlasu.