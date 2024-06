ČNB: Zahraniční dluh v ČR stoupl o 230,6 mld, činí 4,853 bilionu Kč

Zahraniční dluh České republiky v letošním prvním čtvrtletí stoupl o 230,6 miliardy korun, ke konci března tak činil 4,856 bilionu korun. To představuje 65,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Meziročně byl dluh o 519 miliard korun vyšší. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila ČNB. Přes 77 procent zahraničního dluhu připadlo na soukromý sektor, pouze 22,6 procenta tvořily závazky veřejného sektoru, do kterého spadají závazky vládního sektoru a subjektů s majoritní účastí státu.