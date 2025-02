ČNB zhoršila výhled letošního růstu HDP na dvě procenta, inflaci naopak čeká nižší

Česká národní banka (ČNB) zhoršila svůj výhled hospodářského růstu pro letošní rok. České HDP podle ní vzroste o dvě procenta, v listopadu bylo očekávané zvýšení na úrovni 2,4 procenta. Výhled průměrné inflace pro letošek ČNB naopak mírně vylepšila na 2,4 procenta, oproti listopadovým 2,6 procentům. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy, kterou banka zveřejnila. I přes snížený odhad růstu by se měla česká ekonomika letos oživit.

ČNB v nové prognóze také přehodnotila výhled na kurz české koruny, kterou v letošním i v příštím roce očekává mírně silnější, než předpokládala v listopadu. Letos by podle centrální banky měl průměrný kurz dosáhnout 25,20 CZK/EUR, v příštím roce potom česká měna oslabí na 25,40 CZK/EUR. Ekonomická prognóza centrální banky je pesimističtější než odhad ministerstva financí, které svou predikci zveřejnilo minulý týden. Podle ministerstva by letos měl český HDP vzrůst o 2,3 procenta, průměrná inflace by měla dosáhnout 2,3 procenta.