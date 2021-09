ČR je podle nákaz covidem v EU za 14 dní třetí nejméně zasaženou zemí

V České republice počty případů nakažených koronavirem rostou, s 53 případy (před týdnem 41) na 100.000 obyvatel za 14 dní je ale stále třetí nejméně postiženou zemí EU. Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Ve čtvrtek přibylo v Česku 488 nových případů covidu, to je o 60 méně než před týdnem. Reprodukční číslo kleslo na hodnotu jedna, což je hranice mezi zpomalováním a zrychlováním epidemie. Nemocniční péči vyžadovalo 164 lidí s covidem, stejně jako před týdnem, z toho 27 pacientů bylo ve vážném stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Nejhůře na tom je dál Praha se 48 nakaženými na 100.000 obyvatel za poslední týden, následuje Moravskoslezský kraj, kde incidence stoupla na 47. Naopak relativně nejlepší stav je v Královéhradeckém a Libereckém kraji, kde mají incidenční čísla shodně hodnotu 11.