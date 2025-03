ČR odsuzuje násilí proti pokojným demonstracím v Turecku

Česká republika odsuzuje násilí proti pokojným demonstracím, které se v Turecku konají po zatčení istanbulského starosty Ekrema Imamoglua. Zadržení hlavního zástupce opozice podle tuzemského ministerstva zahraničních věcí (MZV) vyvolává pochybnosti o tom, zda Turecko nadále dodržuje demokratické tradice. MZV to uvedlo v prohlášení na webu. Ministerstvo také doporučilo Čechům v Turecku s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci pečlivě zvážit cesty do velkých měst a do příhraničních oblastí Turecka se Sýrií, Irákem a Íránem.

Česko je podle MZV znepokojeno současnou vnitropolitickou situací v Turecku, zejména zatčením Imamoglua a dalších politických představitelů, novinářů, obchodníků a zástupců občanské společnosti. Imamoglu je považován za hlavního vyzyvatele 22 let trvající vlády současného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v příštích prezidentských volbách. Policie ho zatkla 19. března na základě obvinění z korupce. Opozice tvrdí, že stíhání je účelové a politicky motivované.

"Tento akt (zatčení Imamoglua) je v rozporu se základními zásadami právního státu, neboť výrazně omezuje prostor pro uplatňování základních svobod a oslabuje politický pluralismus," uvedlo ministerstvo. "Od Turecka jako kandidátské země EU a dlouholetého člena Rady Evropy se očekává, že bude dodržovat nejvyšší demokratické standardy, včetně svobody shromažďování a svobody médií," doplnil Černínský palác.