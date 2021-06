Na dovolenou s přehledem. Ministerstvo spustilo informační cestovatelský web

Už jen pár týdnů a lidé se začnou opět rozjíždět na dovolené. Podle průzkumů plánuje letos většina Čechů strávit dovolenou v tuzemsku. V kempu, na chalupě a cestováním po vlasti. Pro ty, kteří se chystají do zahraničí, spustilo ministerstvo zahraničí nový web. Bude přehledně informovat o podmínkách pro cesty do čtrnácti nejžádanějších destinací či návratu do Česka.