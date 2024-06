ČR potřebuje plán na transformaci energetiky, řekl prezident Petr Pavel

Česká republika podle prezidenta Pavla nemá jasný a srozumitelný plán jak transformovat energetiku v následujících letech. Uvedl to na závěr své dvoudenní návštěvy Ústeckého kraje na zámku Jezeří na Mostecku. Česko se podle prezidenta nachází v prostředí, které je silně provázané s okolními státy a proto ani nezná kompletní obraz stavu energetiky v zemi.

U kulatého stolu na zámku Jezeří, který se nachází přímo nad hnědouhelnou pánví, se odborníci shodli, že je potřeba vypracovat konkrétní plán s kroky alespoň do roku 2030. Součástí by měl být i harmonogram. Podle prezidenta je ale důležité zohlednit, kolik nás může energetická bezpečnost v budoucnu stát. Důležitým faktorem je podle něj i to, jak se bude dařit domácím firmám a ekonomice jako celku.