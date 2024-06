ČR se ohradí proti německým půlročním zásobám, má podporu 15 zemí

ČR se chce na Radě ministrů zdravotnictví EU ohradit proti půlročním zásobám léků, které bude nově držet Německo, aby zabránilo jejich nedostupnosti pro své občany. Podle českého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) má české stanovisko podporu 15 dalších zemí. Podobnou zásobu léčiv musí výrobci a distributoři držet i v Česku. Evropská unie by ale podle Válka měla v otázce dostupnosti léků postupovat jednotně. Vadí mu, že půlroční zásoba léků pro Německo by, odpovídá roční zásobě pro pět menších států jako je Česko. Žádná země by neměla přijímat zákony, které zhoršují dostupnost léků v jiných zemích, uvedl.

Ministrův náměstek Jakub Dvořáček doplnil, že německá legislativa zatím nebyla notifikována Evropskou komisí, což je povinností při každém zásahu do jednotného evropského trhu. Podobné zákony které by umožnily držet velké zásoby léčiv, chystá také Francie nebo Rakousko. Největší riziko s tím spojené hrozí státům, které mají stejné dodavatele. České stanovisko má podle ministra zdravotnictví podporu například u Slovenska, Slovinska, Rumunska nebo Kypru.