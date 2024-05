ČR vyčerpala peníze z EU z let 2014 až 2020, dál jich podle Bartoše bude míň

Česká republika vyčerpala z evropských fondů za programové období 2014 až 2020 všechny přidělené peníze. Ke konci letošního dubna z nich tak čeští příjemci dostali přes 674 miliard korun. Nejvýznamnější část byla pro organizační složky státu a následně kraje. Přes pětinu čerpal například soukromý sektor. Na tiskové konferenci to novinářům řekli ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová. Podle Bartoše je potřeba se připravit na to, že v dalším dotačním období se objem vyčleněných peněz pro ČR bude snižovat. "Česká republika se v porovnání s ostatními státy drží v žebříčku čerpání z fondů Evropské unie na špici. V předchozím období 2007 až 2013 se vyčerpalo 96,4 procenta všech prostředků," řekl Bartoš. Dodal, že za 20 let členství ČR v Evropské unii získalo v Česku podporu zhruba 150.000 projektů, výrazně se zlepšilo ovzduší a doprava a zkvalitnilo vzdělávání a zdravotní péče. Přes třetinu peněz z období 2014 až 2020 čerpal stát a jeho složky. Skoro 30 procent získaly na projekty kraje a obce a 22 procent firmy a obchodní společnosti. Na školy a výzkumné instituce šlo přes sedm procent peněz, šest procent z celkového objemu obdržely různé spolky, nadace a církve. Jedno procento dotací vyčerpaly družstva a a společenství vlastníků jednotek.