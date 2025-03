ČSÚ: Každá desátá domácnost v Česku není připojená k internetu

K internetu bylo loni připojených skoro 90 procent českých domácností. Nejčastěji šlo o rodiny s dětmi. Naopak nejmíň internet používali senioři. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Podle nich mělo chytrý telefon loni 7 milionů obyvatel Česka starších 16 let. To je skoro třikrát víc než před 10 lety. V Česku také podle dat roste obliba online nakupování i internetového bankovnictví. V Evropské unii patří Češi v obou oblastech do první desítky.