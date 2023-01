Nejčastější dotaz na internetu. Proč nefunguje červené tlačítko?

Víte, co hledali Češi nejvíc na internetu? Byl to dotaz, proč nefunguje na dálkovém ovladači červené tlačítko. Dále se ptali, kdy je Den matek, jak vyčistit gril nebo kde rostou houby.

Vyplynulo se z výsledků vyhledávače Seznam.cz. Dotaz na červené tlačítko byl na přední pozici až do poloviny roku 2022. Druhou příči obsadila otázka týkající se konfliktu na Ukrajině. Různorodost dotazů ukazuje další nejpočetnější dotaz, který zněl "proč jsou okurky hořké." Celoročně stabilní pak byl dotaz "kdy do důchodu" a také termín změny zimního a letního času.

Čechy vystrašila možnost užití jaderných zbraní

Podle dotazů Čechy značně vystrašila možnost použití jaderných zbraní. Jejich obavy se promítaly do hledání "co dělat při jaderném útoku". Ve dvou vlnách se pak objevoval dotaz "co je stanné právo?", a to na začátku války a podruhé v souvislosti s říjnovým vyhlášením stanného práva na okupovaných ukrajinských územích.

Koncem března vyšla zpráva, že Bruce Willis trpí afázií a lidé hledali, o jakou nemoc se vlastně jedná.

Foto: geralt, Pixabay, Pixabay License

Otázky začínající "jak" lidé hledali nejvíc. Oblíbený dotaz byl například "jak vyčistit gril". Soudě podle tohoto dotazu začala česká grilovací sezona na konci května a trvala až do půlky září. Následoval dotaz "jak vyrobit draka". Trojici uzavírá vánoční tip "jak vybrat kapra".

Otázku "kde" mají Češi spojenou s houbařením. První vlaštovky dotazu "kde rostou houby" se začaly objevovat koncem dubna a houbařský vrchol podle Seznamu utichá až koncem listopadu. Po otázce na houby následuje dotaz "kde se bude měřit rychlost", který byl díky policejní akci Speed Marathon hitem konce března.