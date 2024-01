Okapům je 250 let!

Foto: Jaroslav Hoření, Český rozhlas

Podobu lidských neřestí a zvířat mají chrliče na svatovítské katedrále. S oblíbeným motivem dračích chrličů se setkáte leckde. Stavitelé se rourami vystrčenými do středu ulic, co nejdál od domů, snažili odvádět vodu, která by mohla stavby podmáčet. Ze střech postavených blízko sebe voda stékala vysmolenými dřevěnými koryty také do ulic. 7. ledna 1774 vyšel dekret zemského gubernia pro Zemi českou, který natrvalo změnil podobu, a hlavně fungování okapů. Napříště měli mít okapy svislou podobu, tak jak je známe dnes. Stavitelům se do nových okapů příliš nechtělo a příkaz většinou ignorovali. A to do té doby než vrcholnému zemskému orgánu došla trpělivost a vydal v roce 1787 nové nařízení. Žlaby z mědi či v měděné barvě měly být do šesti měsíců zřízeny všude pod pokutou 20 říšských tolarů. A to už si vlastníci domů rozmysleli.