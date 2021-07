Nejmenší dům v Praze. Uděláte tři kroky a jste na druhé straně

Foto: Jolana Nováková, Český rozhlas

Nejedná se však o domek ve známé Zlaté uličce, ale najdete ho kousek od Anežského kláštera. Původně to ani nebyl dům, ale ulička, kterou zastavěli. Abyste nepochybovali, že opravdu stojíte před nejmenším domem, má tuhle informaci i na červené tabulce. Paradoxem je, že i když byl dům kousek od kláštera, provozovala se v něm 40 let prostituce.

Autorem projektu byl architekt Josef Liebel, a mini dům zde vznikl v druhé polovině 19. století. Byly tu dvě místnosti za sebou a k nim přibyla o pár let třetí. Dnes je dům památkově chráněný, ale za původním průčelím už místnosti nenajdete, ty se nedochovaly. Nicméně tu obyvatelé procházejí do zadního traktu, který je obydlený.

Nejužší ulička měří půl metru a chodci prochází podle semaforu

Nejužší pražská ulička - když potřebujete dole zelenou, stačí stisknout tlačítko | Foto: Jolana Nováková, Český rozhlas

Druhým nejužším pražským domem je hotel Clementine. Ten má jen tři metro, přesto se sem vejde 20 lidí. Tenhle domeček byl postavený už ve 14. století a původně se jmenoval U Panny Marie.

Nejužší pražskou uličku je pak ulice U Lužického semináře. Najdete nedaleko Karlova mostu na Malé Straně. Někteří lidé by jí možná ani neprošli. V některých místech je široká jen půl metru a provoz je tu řízen semaforem pro chodce.

Nejvyšší Citi Tower má 109 metrů

Na opačné straně jsou domy nejvyšší či nejdelší. Nejvyšší dům v republice Praha nemá. Kancelářská budova Citi Tower na pražském Pankráci je o dva metry nižší než brněnská AZ Tower, která měří 111 metrů.

Top Tower | Foto: Trigema

Ale možná se hlavní město dočká. Nejvyšší dům v Česku s názvem Top Tower by měl navazovat na pěší zónu, která vede v Praze od stanice metra Nové Butovice přes centrální Sluneční náměstí až ke stanici metra Hůrka. Na návrhu se podíleli sochař David Černý a architekt Tomáš Císař ze studia Black n ́Arch.

Návrh je to pozoruhodný. Připomíná loď, lépe řečeno její vrak, postavenou na výšku a prorůstající domem. Může připomínat hrozby, které před lidstvem stojí. Měla by mít veřejně přístupnou střešní zahradu, kam by se návštěvníci dostali pomocí skipového výtahu. Budova by mohla dosáhnout 135 metrů a dohlédnout bude možné na Pražský hrad, Vyšehrad či Zbraslav.

Dům v Zelenohorské ulici | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Nejdelší stavbou v Praze je pak panelový dům, který najdete na pražském sídlišti Bohnice. Dům v Zelenohorské ulici je dlouhý 330 metrů a vstupuje se do něj 18 vchody. Je v něm přes 600 bytů. Do jediné budovy se tak vejde větší vesnice nebo menší město. Panelový rekordman tu stojí od roku 1975.