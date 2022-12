Koledovalo se i na Silvestra a Nový rok. Nejvíc lidí s koledou se sešlo v Sedlčanech

Foto: Bohemia Sekt

Největší množství lidí si najednou připilo vínem v Litoměřicích. Bylo to 2141 účastníků oslav 800. výročí události, kdy český král Přemysl Otakar I. roku 1219 udělil Litoměřicím městská práva. Lidé se shromáždili na náměstí, kde jim bylo nalito víno a na ruku připevněna jako symbol registrace účasti číslovaná zlatá páska. Poté všichni pozvedli číše a společně se starostou si připili na další budoucnost města.

Nejmenší funkční lis na víno měří 64 milimetrů

A když už jsme u vína, v České databance rekordů je zaevidován i nejmenší funkční lis na víno. Vyrobil ho František Garčic. Je vyrobený z borového dřeva, mosazi a mědi a jeho výška dosahuje pouhých 64 mm!

Lisování probíhá za pomoci šroubového mechanismu a šťáva volně vytéká otvory v lisovacím koši. Tudíž lis je plně funkční.

Koledovalo se i na Nový rok

Víno jste si mohli třeba i vykoledovat. Koledu máme sice spojenou se sv. Štěpánem, přesto se dřív koledovalo i na Nový rok. I v této oblasti vznikly rekordy. Jeden z nich přiblížil Miroslav Marek z Agentury dobrý den, která rekordy eviduje.

Sedlčany | Foto: VitVit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

"Souviselo to samozřejmě s předáním přání, hlavně zdraví do nového roku, ale především také hojné úrody, aby v hospodářství bylo dobře. Tohle vše využila Městská knihovna v Sedlčanech a místní klub Velká kobra. Uspořádali akci, kterou se zapsali do České knihy rekordů. Dalo by se to nazvat nejvíc lidí s koledou na jednom místě."

Akce se podařila. Lidé přišli i s koledami.

"Vyzvali své sousedy, aby přišli na náměstí s jakoukoliv koledou. Mohla být zapsána ve zpěvníku, v knize, na CD, na deskách, na kazetách. K vidění byla i rodina, která měla na zimním oblečení bílá trička, která byla pomalována a popsána koledou Nesem vám noviny. Bylo to pěkné sepětí lidí, kteří si tu tradici vzali za svou, a ten rekord byla až druhotná záležitost. Byl to impuls k tomu, co bylo nejdůležitější, a to je to, že se lidé sešli. Člověk je tvor společenský a setkávat s ostatními se má."