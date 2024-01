Petardy o Silvestru jsou předmětem svárů na sociálních sítích

Lidé se v diskuzích dělí se na majitele psů, koček a dalších zvířat. Ti popisují, jak se jejich mazlíčci bojí. Pak tu jsou zastánci pyrotechniky či odpůrci psů, kteří namítají, že tato akce je jednou v roce, zatímco do psích výkalů šlapou celý rok. Kritizují hlavně venčení psů v době ohňostrojů a kolem půlnoci.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK

A pak je tady ne příliš početná skupina pejskařů, kteří píší, že když majitel nemá vychovaného psa, tak se nemůže divit. Naopak se chlubí, že ten jejich sleduje se zájmem petardy z balkonu a je naprosto klidný.

Hádka je to nekonečná, mnozí diskuzi pod svým příspěvkem raději utnuli, létala tam již slova o bezmozcích a podobně. Jiní s nadsázkou psali, co si počnee při ohňostroji třeba taková žížala. Každý má svou pravdu.

Domácí mazlíčky lze sklidnit

Ohňostroje, které původně měly sloužit k zahánění zlých duchů, byly odpalovány již ve staré Číně a jsou uznávány jako určitý druh umění v němž jsou pořádány i soutěže.

V letošním roce, vzhledem ke střelbě na filosofické fakultě UK v Praze vyzval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), aby lidé ohňostroje omezili. Někde je zrušili, jinde proběhli podle plánu. Někde se ozývá volání po úplném zákazu petard a dělobuchů.

Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dnes dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás.



Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) December 27, 2023

Psi se kvůli svému citlivému sluchu snadno polekají a snaží se utéct. Na silvestrovské oslavy se tak kromě majitelů domácích mazlíčků připravují třeba i útulky. V Karlíně se procházeli například pan Alena a pan Jiří s pejskem na vodítku.

"Ten pes, když to viděl, tak utíkal přes celé nábřeží k tomu, k té silnici, že ty rachejtle zakousne. Doma se bojí, zaleze za křeslo a venku by si to došla s těma ránama vyřídit."

Utahat a zabavit hledáním pamlsků

Až se bude ozývat opět velký hluk zvenku, veterinářka Zuzana Benešová doporučuje psy unavit na dlouhé procházce a v oslav s nimi hrát různé hry, například hledání pamlsků.

"Když to začne, tak zatáhnout závěsy, pustit televizi, aby tam byla zvuková kulisa určitě toho psa nelitovat nebo ho nezavírat do koupelny nebo do kumbálu, protože to toho psa jenom vystresuje. Když nic z tohoto nepomáhá, nebo majitel ví, že to zkoušel a vůbec mu to nezabírá, tak máme k dispozici spoustu přípravků."

Psy je podle zvěrolékařky Zuzany Benešové dobré na hluk zvykat už od mala.

O zvířata se v průběhu Silvestra postarali i v zoo, třeba ve Vyškově. Tady jsou výběhy kousek od parkoviště, kde se pravidelně pouští petardy, vysvětluje ošetřovatel Martin Vrána a ředitelka zoo Dagmar Nepeřená.

"Zavíráme pštrosy. Ti by se z toho taky mohli poplašit. Mohli by tam běhat obzvlášť teď v zimě, když je mokro, tak by tam mohli uklouznout, upadnout a ublížit si. - Pokud bychom měli zvíře, které je na to přecitlivělé, tak se dá trochu utlumit, ale prozatím jsme nemuseli k ničemu takovému přecházet, takže dát do zázemí, umožnit, aby to zvíře bylo trošku zaizolované a i v menším prostoru, kdyby nastala nějaká panika, aby se nezranilo."