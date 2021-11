Díky pastvě divokých koní několikanásobně přibylo v milovické rezervaci ohrožených hořců

V bývalém vojenském prostoru Milovice se díky pastvě divokých koní zvýšily počty ohrožených hořců o 367 procent, mladých rostlin o tisíce procent. Velcí kopytníci v rezervaci už sedm let pomáhají spásat některé druhy travin, aby se zde lépe dařilo ohroženým druhům. Sčítání vědci dokončili ve čtvrtek, informovala v tiskové zprávě ochranářská společnost Česká krajina. „Populace hořců na šestnáctihektarové modelové ploše na pastvině u Milovic vykazuje oproti roku 2016 doslova astronomický nárůst. Na této pastvině udržované divokými koňmi a pratury stoupl počet bodů obsazených hořci z 66 na 415. To je více než šestinásobný nárůst. Celkový počet dospělých rostlin přitom stoupl o 367 procent,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. O stavu populace vypovídá též počet mladých rostlinek, semenáčů. "V roce 2016 jsme napočítali jen 55 semenáčů, letos to bylo 3109. Nárůst počtu semenáčků o neuvěřitelných 5553 procent jsme nečekali ani v nejodvážnějších představách," dodal Jirků. Podle výskytu semenáčů pokračuje jejich rozšíření na nové, dosud neosídlené plochy. Velcí kopytníci spásáním obnovili pestré květnaté louky, které hořcům vyhovují.