Do Brna se přijelo učit češtinu přes sto cizinců z 36 zemí světa

Přes 100 účastníků z 36 zemí světa přijelo do Brna na 56. ročník Letní školy slovanských studií. V následujících čtyřech týden se při kurzech fonetiky, gramatiky nebo na přednáškách o českých reáliích budou seznamovat s češtinou, řekla ČTK ředitelka letní školy Eva Rusinová při slavnostním zahájení kurzů. Ještě před příjezdem absolvovali studenti vstupní test, s jehož pomocí se rozdělí do skupin podle pokročilosti. "Test je těžký, ale i začátečník v něm najde pár slov, která zná. Ti pokročilí vyplní test třeba jenom s pěti chybami," uvedla Rusinová. Intenzivní výuka češtiny začne v úterý 25. července. Začátečníky čeká nejprve lekce fonetiky, tedy zvukové podoby řeči. Pokročilí budou psát esej o učení se o prázdninách. Nejmladšímu účastníkovi letošního ročníku je 17 let, nejstarší se narodil v roce 1953.