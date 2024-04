Do Česka opět míří písek ze Sahary, sníží očekávané teploty

Počasí v Česku opět ovlivní saharský prach. Vytvoří oblačnost, kterou meteorologické modely nepředpovídaly. Dopadem může být snížení očekávaných teplot, které se měly pohybovat kolem 25 stupňů. Saharský prach se do ČR letos dostal už několikrát, o velikonočním víkendu kvůli němu byl na většině území dokonce vyhlášen smogový stav.

Fenomén vzniká kvůli bouřím nad Saharou, které zvedají velké množství písku do vzduchu. Silný vítr pak odnese písečný prach nad Evropu nebo jiné Africké státy. Prach má vliv i na výkonnost solárních elektráren. Podle expertů mohly mít panely v období Velikonoc snížený výkon i několik dní poté. Navíc, panely nelze smýt, protože by je to mohlo poškodit, jediným řešením tedy je čekat na déšť. Tentokrát by se však prach měl pohybovat ve vyšší oblačnosti než v březnu a proto by dopady měly být menší.