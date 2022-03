Do kryptoměn investovalo devět procent Čechů, o procentní bod víc než loni

Do kryptoměn investovalo okolo devíti procent Čechů, což je o jeden procentní bod více než loni. Důvěra v bitcoin a další měny ale poklesla a investici do nich v současnosti zvažuje 14 procent lidí zatímco loni to bylo 17 procent. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti STEM/MARK. "Stále platí, že se o kryptoměny více zajímají muži a výrazně častěji do nich také investují. Znalost kryptoměn a zkušenosti s nimi se také liší podle věku a vzdělání. Mladší a vzdělanější vrstva se o kryptoměny zajímá více. Investici do kryptoměn již učinila nebo o ní přemýšlí více než třetina mladých lidí do 29 let," uvedl analytik výzkumu STEM/MARK Ondřej Klubal. Důvodů, proč za poslední rok mezi Čechy nepřibylo více investorů do kryptoměn, je podle průzkumu několik. Těmi nejčastěji uváděnými jsou nedostatek financí (70 procent) a informací (28 procent). Informací o kryptoměnách se v médiích objevuje poměrně velké množství, málokteré však cílí na investiční chování a často chybí edukativní přístup, který by pomohl méně investičně zkušeným lidem se vstupem na tento trh.