Do Prahy se začaly sjíždět tisíce sokolů na slet, začne v neděli

Do Prahy v sobotu kolem poledne začaly přijíždět vlaky s účastníky 17. všesokolského sletu, kterého se zúčastní až 20.000 lidí. Akce vyvrcholí hromadnými vystoupeními cvičenců 4. a 5. července ve Fortuna Areně v Edenu. Na vršovickém nádraží vítaly sokoly z celé republiky hostesky a maskot v kostýmu sokola. V neděli cvičence čeká zahajovací průvod Prahou, organizátoři očekávají účast asi 15.000 lidí. Slety se pořádají jednou za šest let. Účastníci sletu k dopravě využívali buď posílené standardní spoje, nebo vlaky pro ně speciálně vypravené. Někteří sokolové jeli na hlavní nádraží, ale podle mluvčího České obce sokolské Radka Smekala jich nejvíc vystupovalo právě ve Vršovicích, odkud se městskou hromadnou dopravou odjeli ubytovat. Některým odvezl zavazadla připravený nákladní vůz. "Spí se ve školních tělocvičnách, v sokolovnách, v hostelech, na vysokoškolských kolejích, kde to jde, přeci jenom jde o velké množství lidí," řekl mluvčí. Dodal, že účastníci sletu mají zajištěné i stravování a ode dneška do 5. července mohou pražskou MHD jezdit zdarma. Česká obec sokolská má přes 1000 jednot rozdělených do 42 žup. Do Prahy tak zpravidla dorazily skupiny z jednotlivých jednot, často vybaveny tričky ve stejných barvách