"Sokolská louka v Paříži opět ožívá." Do Prahy přijelo na slet 1500 sokolů ze zahraničí

17. Všesokolský slet je v plném proudu. Na 15 tisíc sokolů prošlo průvodem Prahou, a navštívili hru Lucerna od Aloise Jiráska v zaplněném Národním divadle. V Praze je i 1500 sokolů ze zahraničí, kteří se zúčastnili přijetí na ministerstvu zahraničí. Prozradili, na které skladby budou cvičit, jaké mají kostýmy a na co se nejvíc v Česku těší.

Petra Trnková je místostarostkou Sokola Paříž a odtud budou mít na sletu zastoupení muži.

"Budeme cvičit skladbu Před kamerou, což je skladba pro muže. Máme 12 cvičenců, a přijede celkem delegace, která má 30 členů. Někdo přijede autem, někdo bere rodinné příslušníky, někdo přiletí."

V čem budete cvičit?

Petra Trnková | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"To se nechte překvapit, ale můžu prozradit, že oděv bude v barvách trikolóry, abychom reprezentovali jak francouzskou, tak i českou stranu, takže máme takový specifický oděv, aby nás bylo poznat a rozeznat od jiných delegací."

Jak dlouho žijete v Paříži?

"Já žiju v Paříži 15 let, přišli jsme s rodinou, takže jsme všichni Češi. A když jsem zjistila, že v Paříži funguje Sokol a dělá různé aktivity, které přenáší ty krajanské zvyky, a je potřeba trošinku občerstvit i český jazyk, tak jsem do Sokola vstoupila. Sokol má v Paříži krásný prostor Sokolské louky, kde probíhal třeba první slet mimo Československo. Ve chvíli, kdy byl Sokol zakázán v roce 1948, tak Sokolové v zahraničí se odpojili od Sokola, a první zahraniční slet byl právě v roce 1951 v Paříži."

Kolik má v Paříži Sokol členů?

"Sokol má kolem 100 členů, jsme poměrně silná, já myslím, že dokonce i nejsilnější krajanská organizace ve Francii. Když přijdete s malými dětmi, tak se snažíte propojit, což je i logo letošního sledu, to propojování, spojování, takže věděla jsem, že tam fungují krajanské organizace. A postupně jsem to začala být já, kdo ty mladší ročníky spojoval s těmi staršími generacemi, které mnohdy už třeba česky neumí, ale takhle zase louka ožívá."

Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

Jaroslav Verner: Je to oslava Sokola

Sokol v Mnichově je méně početný, ale v průvodu byl rozhodně vidět. Kolik má členů, prozradil jeho jednatel Jaroslav Verner.

"Máme 49 sokolů a sokolek, většina z nich je už v pokročilém věku, jde spíš v pasivní členství, to aktivní jádro je tak 15."

Je to váš první slet, nebo už jste se některých sletů v Praze zúčastnil?

"V podstatě už čtvrtý od roku 2006. Jsem v Sokole taky od roku 2006, takže hned ten první rok byl slet, co jsem vstoupil do Sokola."

A co se vám na sletech v Praze nejvíc líbí?

"Ta atmosféra, že to žije. Ten Sokol je vidět i v ulicích Prahy. Je to prostě oslava Sokola."

Jakou skladbu budete cvičit?

"Já se budu dívat. Během týdne máme schůzi Zahraniční obce sokolské, v úterý snad vyjde Sokol Gala v O2 aréně a ve čtvrtek a v pátek bychom se rádi dostali na jedno nebo na druhé vystoupení v Edenu."

Jaroslav Verner s manželkou Andreou | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Sokol San Francisco: Budeme mít oranžovo fialové deštníky

Velké zastoupení měli během přijetí na ministerstvu zahraničí sokoli ze San Francisca. Jak prozradily Milena Harvey (první viceprezidentka), Renata Nováková Sautens a Lenka Bagherian, aktivními sokolkami se staly až v Americe. A všechny pocházejí z rodin, kde v Sokole cvičili rodiče a často i prarodiče.

"Aktivně až v Americe. Rodiče i prarodiče byli v Sokole."

Renata Nováková Sautens, Milena Harvey (první viceprezidentka) a Lenka Bagherian | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Rodiče chodili do Sokola, do San Franciska, chodili tam většinou tancovat a na večírky, a moc rádi. Já jsem tam za svobodna taky chodila, ale pak jsem se přestěhovala kousek dál, tak jsem přestala, ale Sokol je bezvadný. Chodí na procházky a na výlety a je to moc fajn."

"Já jsem taky aktivní až teď v San Francisku, ale moje maminka byla taky Sokolka, už ve 40. letech cvičila na sletu. No a tak jsem si řekla, že taky zkusím cvičit na sletu, aspoň jednou v životě a budu na ni vzpomínat tímto způsobem."

Lenky Bagherian je to tedy první slet. A cvičí poprvé Renata Sautens i Milena Harvey?

"Ano, můj první, ale maminka taky cvičila v roce 38 jako dorostenka a bylo jí v té době 15 let."

"Já mám za sebou Spartakiádu a tohle je můj první slet."

Na jakou píseň tancujete, a jaké máte kostýmy?

My cvičíme Babí léto, kostýmy máme modré legíny a modrobílá trička a krásné oranžovo-fialové deštníky."

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Jak dlouho vlastně jste cvičili v Kalifornii doma?

"Skoro 11 měsíců. Bude to krásné, až to bude na ploše. Doufáme, že bude hezké počasí. Naše představení bude 4. 7. večer."

Co máte ještě v plánu, kromě cvičení? Nějaké výlety po Česku, návštěvy rodiny?

"Úplně všechno. Já jedu do Plzně na Slapy a samozřejmě příbuzné navštívím a hodně přáteltady mám také," říká Lenka Bagherian.

"My jako kalifornská skupina jedem na Moravu na pár dní, do vinného sklípku, do Milotic na zámek," uzavírá Milena Harvey.