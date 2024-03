‘Slet spojuje‘. Nácviky skladeb na Všesokolský slet pomalu vrcholí. Je to výzva, těšíme se, hlásí sokolové z USA

Dvanáct hromadných skladeb v podání 20 tisíc cvičenců, průvod centrem Prahy, slavnostní večer v Národním divadle, pódiová vystoupení i přehlídka nejlepších sokolských sportů v rámci Sokol Gala. V duchu hesla „Slet spojuje“ se na začátku léta do Prahy sjedou sokolové na svém již 17. sletu. Nácvik skladeb pilně dolaďují i čeští sokolové v zahraničí, mimo jiné ve Spojených státech.

Příprava na Všesokolský slet v roce 1882 | Foto: Ústav pro studium totalitních režimů

Pohyb, tanec, hudba a dobrá nálada. Přesně v tomto duchu odstartuje největší sportovně-společenskou akci roku 2024 v Česku tradiční sletový průvod centrem Prahy. Oblíbené průvody jsou nedílnou součástí sletů od jejich počátků v roce 1882. Tehdy za zvuku Kmochovy kapely prošlo pražskými ulicemi 1600 sokolů a hostů. Při 16. všesokolském sletu v roce 2018 se průvodu zúčastnilo zhruba 13 tisíc sokolů a letos 30. června metropoli rozvlní ještě o něco víc sokolek a sokolů.

Nácvik na Všesokolský slet 2018 | Foto: Tělocvičná jednota Sokol Turnov

Podle odhadů se sletového týdne letos zúčastní zhruba 20 tisíc cvičenců, kteří předvedou 12 hromadných skladeb pro děti, muže, ženy i seniory. Nácviky ve většině tělocvičných jednot, kterých je přes tisíc, jsou v plném proudu. A to nejen v Česku, ale přidaly se i jednoty ze zahraničí, Sokol totiž působí v 18 zemích světa.

Nácviky jdou hladce a všichni se těší na slet

Sletu v Praze se tradičně účastní i sokolové ze Spojených států. A ani letos tomu nebude jinak. Na vystoupení se už pilně chystají. Dokonce si na pomoc při nácviku skladby s názvem Rocková symfonie pozvali dva náčelníky z Česka.

#SLET2024 SKLADBA ROCKOVÁ SYMFONIE (DOROST MUŽI A ŽENY) SKLADBA 11/12 #sokol Video of #SLET2024 SKLADBA ROCKOVÁ SYMFONIE (DOROST MUŽI A ŽENY) SKLADBA 11/12 #sokol

„S přípravou hromadné skladby Rocková symfonie pro dorost, ženy a muže nyní za Atlantickým oceánem pomáhají jeden z autorů skladby Petr Sádek z T. J. Sokol Lomnice nad Popelkou a Tomáš Tomsa z Tělocvičné jednoty Sokol Turnov. Už navštívili Cleveland, Washington, New York a čeká je ještě Chicago. Nácviky jdou hladce a všichni se těší na slet, hlásí Sádek z USA,“ napsala na sociálních sítích Česká obec sokolská.

To potvrzují i sokolové z Washingtonu. „Jedeme do Prahy! Než odjedeme, musíme se naučit a nacvičit naši sestavu na vystoupení na sletu. Tomáš Tomsa a Petr Sádek nám velmi pomohli do začátku. Poskytli nám velmi intenzivní cvičení a cenné tipy a podněty na zlepšení našich výkonů. Ještě je před námi spousta tréninku, ale těšíme se na tuto výzvu,“ napsali na webu amerického Sokola Washington.

Sokolský průvod v Chicagu (1893) | Foto: Sokol Museum & Library

Ve Spojených státech se sokolské skupiny začaly poprvé objevovat na konci 19. století. První jednota neboli klub začal působit v roce 1865 v St. Louis. Za necelý rok byly založené kluby v New Yorku a v Chicagu a během několika let vznikly v Baltimoru, Detroitu a dalších městech USA a také v Kanadě. Hodně klubů postupem času přestalo fungovat. Dodnes se ale existuje v Severní Americe 35 sokolských jednot

„Americký Sokol uspořádal svůj první slet již v roce 1893. Po roce 1948 pořádalo slety rovněž Ústředí československého sokolstva v zahraničí – konaly se ve Vídni, Montrealu, Curychu, Paříži. Zahraniční sokolové se tak zasloužili o to, že tradice sletů pokračovala i v době, kdy se ve vlasti konat nemohly,“ připomíná na webu Česká obec sokolská.

SOKOL GALA režíruje Daniel Komarov Video of SOKOL GALA režíruje Daniel Komarov

Sletový týden se koná v hlavním městě od 30. června do 5. července 2024. Program nabídne velkolepé hromadné skladby, průvod centrem metropole, mši v katedrále svatého Víta, slavnostní zahájení a sokolské nastudování Lucerny v Národním divadle či pódiová vystoupení v centru a speciální večer Sokol Gala v O2 areně, kde budou k vidění atraktivní ukázky sportů provozovaných v České obce sokolské. „Usilovně pracujeme na tom, aby byl slet nezapomenutelným zážitkem pro všechny účastníky i diváky,“ uvedl Petr Svoboda, náčelník České obce sokolské a místopředseda sletového týmu pro program.

Motto letošního sletu zní ‘Slet spojuje‘. „Sokolům vždy záleželo na tom, co se děje ve společnosti. Ta současná je pořád rozdělená a cílem sletu je ji spojit. A to nejen společnost, ale i sporty, komunity, historii se současností, umění se sportem a v neposlední řadě generace,“ vysvětluje na webu Česká obec sokolská.